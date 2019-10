La situazione di pre-dissesto finanziario dell’ente comunale oltre ad avere conseguenze sui servizi alla persona, sta provocando gravi ripercussioni anche per i nostri amici a quattro zampe.

A denunciare l’attuale situazione è l’Oipa nazionale che, tramite la propria sezione locale, è da sempre impegnata nella tutela e nella salvaguardia degli animali.

È la stessa associazione a denunciare la situazione sul proprio sito nazionale a denunciare la carenza di politiche e risorse per gli animali: «niente più sterilizzazioni, nessun ricovero presso strutture convenzionate e nemmeno il soccorso per gli animali incidentati. Il comune di Andria è in dissesto finanziario e se trovi un cane ferito o lo prendi o lo lasci morire. Sono le condizioni in cui sono costretti ad operare gli angeli blu dell’OIPA di Andria, che da circa un anno non hanno più alcun supporto da parte delle istituzioni, neanche per il recupero degli animali feriti o malati».

A ciò, si aggiunge l’appello per sostenere Victor, trovato dagli stessi volontari dell’associazione andriese: «a causa delle mancate sterilizzazioni, aumentano in modo esponenziale le nascite di cucciolate così come i casi di animali in gravi in difficoltà, proprio come accaduto al piccolo Victor, cucciolo di appena 8 mesi ritrovato accasciato a terra sul ciglio di una strada. Paralizzato e immobile, non riusciva ad alzarsi in piedi e, tuttora, dopo essere stato sottoposto a lastre e a diverse visite veterinarie, non si riesce a capire cosa gli sia successo.

Dalle radiografie non risultano fratture né patologie particolari dalle analisi del sangue finora effettuate: Victor mangia, beve e scodinzola come farebbe un cucciolo apparentemente sano e pieno di voglia di vivere, ma quando prova ad alzarsi, riesce a stare in piedi giusto qualche secondo, ma poi non ce la fa e crolla di nuovo a terra.

I volontari dell’OIPA di Andria lo stanno aiutando con un’alimentazione mirata e specifica, si ipotizza, infatti, una possibile carenza vitaminica, ma per valutare in modo approfondito la causa delle sue difficoltà motorie, gli angeli blu avrebbero bisogno di sottoporlo ad una visita neurologica e ad una risonanza magnetica, una serie di accertamenti sanitari molto costosi e difficili da sostenere senza aiuti.

Tutti insieme possiamo donare speranza al piccolo Victor, basta anche un piccolo contributo da parte di ognuno di noi, tante piccole gocce formano un mare di solidarietà.

Per informazioni su Victor e aiuti da offrire: Mariangela Abbasciano Delegata OIPA Italia sezione Andria (BAT); Tel. 320 0935576; andria@oipa.org».

Questo è il caso di Victor, ma ce ne sarebbero tanti altri simili di randagi o animali abbandonati che sono vittime non tanto della carenza di risorse, ma dell’insebilità politica e della carenza di rispetto verso tutti gli esseri viventi.