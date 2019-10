Libri di testo, Ottavia Matera a Unimpresa: «Legittima la modalità adottata»

Crollo palazzina, Tufariello: «Commento con sollievo quanto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri»

Cronaca

«La mancanza di conseguenze più serie per la signora Albo come per i passanti, per il vigile del Fuoco che si è ferito, sono aspetti decisivi che alleggeriscono, in parte, la gravità di quanto accaduto»