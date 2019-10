​"Vedere", Misga pubblica il suo nuovo singolo che parla ai giovani

Esce oggi, lunedì 21 ottobre, su Spotify e tutte le piattaforme digitali sarà pubblicato il nuovo brano del giovane cantautore andriese Michele Sgaramella, alias Misga, dal titolo “Vedere”, un inno ai giovani, a seguire i consigli di persone più grandi e di esperti, ma di non demoralizzarsi e credere nella propria idea.



«È una canzone leggera – ha spiegato Misga – che racchiude in sé il concept dell’album che pubblicherò tra novembre e dicembre. Con questo lavoro che rientra nel genere pop, sebbene ci siano varie sonorità, provo a trasmettere ai miei coetanei un messaggio, a seguito delle mie esperienze personali nel settore della musica».

L’attività artistica di Michele Sgaramella ha avuto inizio circa 10 anni fa e nel 2014 ha dato vita a Misga, un progetto che oltre a portare le iniziali del suo nome, vede la sua firma come autore e cantante in tutte le canzoni finora pubblicate, dove nei testi troviamo spesso messaggi positivi per i giovani. Nel 2015 ha avuto la possibilità di suonare come “backing band” in occasione del concerto degli Après la Classe al Demodè di Modugno, di aprire il live di Caparezza a Santeramo, di affiancare Erica Mou per il “Medimex Kids”, progetto formativo nato dal Salone internazionale dell’innovazione musicale, promosso da Puglia Sounds. Grazie a questa, inoltre, ha prodotto il primo tour, con il quale ha avuto modo di portare la sua musica anche all’estero, a Parigi e Bruxelles, come “open act” per Tommaso Paradiso ex frontman dei Thegiornalisti, Berlino, Dijon, Valencia e Liegi. Tra le numerose attività che hanno visto protagonista Michele, ci sono state il tour teatrale di Pio e Amedeo “Tutto fa Broadway”, che lo hanno visto protagonista come accompagnatore musicale, insieme alla sua band e la finale per il “premio De André” nel 2018.

Alla pubblicazione del brano “Vedere”, arrangiato con la collaborazione di Enrico Elia e Francesco Dettole, attuali musicisti che compongono Misga nelle performance dal vivo, farà seguito il cui videoclip che sarà diffuso su Youtube giovedì 24 ottobre. Questo lavoro, curato dal regista e video maker piemontese Maurizio Ghiotti, è stato girato a Torino e seguendo il testo della canzone si sviluppa avendo come unico protagonista lo stesso Misga, tra un costante cambio dei colori e riprese in 4k fatte con il drone.

«Tra le righe racconto le paure dei giovani, la volontà di provarci, l’impegno a trovare una soluzione e la capacità di fare di testa propria. Il brano nel ritornello ripete una frase mai nessuno può vedere quello che vedi tu. Quello è il fulcro della canzone».

