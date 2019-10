Lotta al caporalato, domani in Prefettura una riunione della conferenza provinciale permanente

É convocata per domani, martedì 22 ottobre, alle ore 10.00 presso il Palazzo del Governo in Barletta, una riunione della conferenza provinciale permanente al fine di avviare l’iter per la costituzione della Rete del lavoro agricolo con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato, l’intermediazione illegale e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

L’incontro costituirà l’occasione per svolgere un’analisi sulle attività intraprese dai veri Enti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la tutela dello sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato.

Alla riunione parteciperanno i rappresentanti di Prefettura, Regione Puglia, Provincia, Questure, Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bari e Foggia, Direzioni Territoriali del lavoro di Bari e Foggia, Asl Bt, Inps, Inail, Cgil, Cisl, Uil, Confagricoltura, Cia, Coldiretti e Copagri.