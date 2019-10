​Quindici studenti del "Carafa" a Bruxelles per il progetto “Natifs europèens”

Quindici studenti delle classi quarte e quinte dell’Ites-Les“E. Carafa” di Andria, il 16 ottobre scorso, accompagnati dal docente tutor, prof. Riccardo Cirulli, sono partiti per Bruxelles, dove, per tre settimane, avranno l’opportunità di frequentare un corso di Lingua Francese e potenziare il livello di partenza B1. Parallelamente al rafforzamento delle competenze linguistiche, il progetto “Natifs europèens” è finalizzato all’acquisizione delle competenze trasversali di Cittadinanza europea, affinché gli alunni, consapevoli dell’idea di Europa e di Unione Europea, facciano scelte responsabili e si forniscano di strumenti validi a costruire un futuro stabile, in un’ottica che riduca le distanze territoriali. Il percorso linguistico e di cittadinanza ben si integra con l’azione formativa e didattica condotta in aula che arricchisce e completa con esperienze sul campo.

La frequenza del corso di Lingua francese, la visita ai musei e ai monumenti vari, nonché alle sedi istituzionali, di marcato sapore europeo, la partecipazione alle varie iniziative culturali, offriranno agli alunni l’opportunità di conoscere i luoghi e la relativa organizzazione e anche di valutare le numerose opportunità di lavoro, da intraprendere al termine del corso di studi.

Il Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, ha sottolineato che il progetto rappresenta un evidente arricchimento dell’Offerta Formativa, contribuisce alla formazione dell’identità europea nelle future generazioni e procede sulla via delle esperienze innovative, ormai ricorrenti all’istituto“Carafa”.