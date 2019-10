Sono più di cento le città che daranno vita alla terza edizione della Camminata tra gli Olivi. L'appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre fra le colline, sentieri, terrazzi e Borghi di fascino.

Insieme all'associazione Nazionale città dell'olio, si svilupperà l'itinerario nelle suggestive campagna della nostra città dell'olio e anche per festeggiare i 25 anni dell'ass. nazionale Città dell'Olio. È proprio nell'anno di questo importante anniversario la camminata tra gli olivi ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla fondazione The Routes of the Olive Tree che ha sede a Kalamata in Grecia: il premio onorario raccomandato dalle strade dell'Olivo del consiglio d'europa.

«È l'inizio di una collaborazione che punta a iniziative comuni finalizzate alla promozione della cultura dell'Olivo nel mediterraneo. La camminata tra gli olivi è un evento che continua a sorprendere per la capacità che ha di coinvolgere migliaia di persone a dimostrazione del fatto che il turismo dell'olio è un asset strategico delle nostre economie locali» - sottolinea Enrico Lupi, Presidente nazionale delle città dell'Olio.

La camminata tra gli olivi in programma ad Andria il 27 ottobre ha visto già l'iscrizione di oltre 400 partecipanti ed il numero è destinato a salire. Nella città federiciana l'appuntamento è fissato alle ore 8:15 presso La Masseria Torre di Bocca le 4 Contrade ad Andria. L'intero ricavato sarà devoluto alle associazioni Giorgia lomuscio - Tutto per amore, centro Zenith Andria, associazione Madonna dei Miracoli.

La quota di partecipazione è di € 5 e al termine della passeggiata tra gli olivi sarà distribuito a ciascun partecipante un kit contenente prodotti tipici del territorio messi a disposizione dei partner dell'iniziativa oltre ad una degustazione di prodotti offerti dall'azienda che ospita la manifestazione.

Nell'intervista le dichiarazioni di Sebastiano Spagnoletti Zeuli, la coordinatrice regionale Città dell'Olio, Antonella De Lillo e la sub Commissaria cittadina Mariella Porro.