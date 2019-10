Troppo il rumore provocato dalla caduta libera di alcuni adolescenti a rischio

Gli stili di vita scorretti, poco sani, stravaganti, eccessivi, relazionali aumentano il rischio di comportamenti estremi negli adolescenti italiani. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sui ragazzi italiani tra gli 11 ed i 15 anni.

Gioco d’azzardo, eccessivo consumo di alcolici, ma anche uso preoccupante dei social, cattive abitudini alimentari e sedentarietà. La ricerca rileva l’aumento dei fenomeni estremi legati al consumo di alcolici tra i giovani: nel 2018 il 43% dei 15enni ha fatto ricorso al ‘binge drinking’, le cosiddette “abbuffate” di bevande alcoliche mescolate che prevedono ubriacatura immediata e inoltre la perdita di controllo. Più di 4 studenti su 10 hanno avuto qualche esperienza di gioco d’azzardo, alcuni arrivati anche a rubare denaro per poter giocare. Non meno gravi sono gli allarmi legati all’isolamento creato dai sociali, all’alimentazione, con un aumento di obesità e di consumo di bibite zuccherate/gassate, soprattutto tra gli undicenni. A questo si associa poi l’assenza di movimento, meno del 10% dei giovani svolge almeno un’ora quotidiana di movimenti, così come invece raccomandato dall’Oms.

Il tutto, ovviamente, è fatto e vissuto all’insaputa dei genitori ed è fondamentale che i genitori non sappiano e neppure sospettino nulla. Questo sostanziale aspetto forse è la chiave di lettura di questo fenomeno ‘alla moda’.

Spesso, fa uso di droga o alcol non ha una famiglia alle spalle che lo educa e lo mantiene sulla retta via, e perciò si abbatte su di lui il desiderio di adattarsi alla gente che, a suo parere, è importante, alla moda. Altri ancora, trascurati e lasciati in un angolo dai propri affetti, tentano di usare questi mezzi autodistruttivi per richiamarne l’attenzione.

La volontà di imitare certi esempi è tale da essere disposti a qualunque cosa pur di essere considerati come loro.

Relazioni sociali - Stando ai dati che emergono dal rapporto, i giovani italiani hanno poche interazioni personali rispetto a quelle virtuali; soprattutto le ragazze sembrano preferire le relazioni online piuttosto che incontrare gli amici e trascorrere del tempo con loro. Nonostante questo, nel 2018 più del 70% dei ragazzi fra 11 e 15 anni ha dichiarato di parlare molto facilmente con i genitori e più dell’80% dichiara di avere amici con cui condividere gioie e dispiaceri. Un ragazzo su 2 dichiara che gli insegnanti sono interessati a lui come persona e il 62,4% dei ragazzi dichiara di avere fiducia negli insegnanti. Il bullismo sembra essere un fenomeno ancora sotto controllo, l’Italia si posiziona infatti tra i paesi meno interessati rispetto al complesso di quelli coinvolti nella rilevazione. Rispetto al 2014 tale fenomeno è quindi complessivamente in riduzione.

Fumo e uso di droghe - La quota totale (11-15 anni) dei non fumatori negli ultimi 30 giorni si mantiene stabile: 89% nel 2018 rispetto al 88% del 2014. Le 15enni italiane fumano di più rispetto ai coetanei maschi; infatti il 32% delle ragazze rispetto al 25% dei ragazzi ha fumato almeno un giorno nell’ultimo mese. Il 16% dei 15enni italiani (e il 12% delle 15enni) ha fatto uso di cannabis nel corso degli ultimi 30 giorni.

Gioco d’azzardo - Più di 4 studenti su 10 hanno avuto qualche esperienza di gioco d’azzardo nella vita. I ragazzi 15enni risultano esserne maggiormente coinvolti (62%) rispetto alle coetanee (23%). La quota di studenti a rischio di sviluppare una condotta problematica o che può già essere definita problematica perché presenta almeno due sintomi del disturbo da gioco d’azzardo, è pari al 16%, con un aumento del 10% rispetto ai numeri del 2014.

Abitudini sessuali - Il 21,8% dei 15enni (26,2% maschi vs 17,6% femmine) dichiara di aver avuto rapporti sessuali completi. Il tipo di contraccettivo prevalentemente utilizzato è il preservativo (70,9% dei maschi e il 66,3% delle femmine), seguito dal coito interrotto (37% maschi vs 54,5% femmine) e dalla pillola (11,1% maschi vs 11,5% femmine). Meno del 6,5% riferisce l’uso di metodi naturali.

Cattive abitudini alimentari - Secondo i dati emersi il 16,6 degli adolescenti fra gli 11 e i 15 anni è in sovrappeso e il 3,2 è obeso. Dal 20 al 30% degli studenti tra gli 11 e i 15 anni non fa la prima colazione nei giorni di scuola. Solo un terzo dei ragazzi nella stessa fascia d’età consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno.

Sedentarietà - Meno del 10% dei teenagers italiani svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria, come è stato raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità, mentre un quarto di loro supera le due ore al giorno davanti ad uno video.

Noi come Comunità, Istituzioni cosa facciamo? E poi sarà, proprio, vero che esiste il “poco di positivo” ed il “tanto di negativo”? Non sarà forse il contrario? “Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. Siamo colpiti, scandalizzati e quasi spaventati dal rumore provocato dalla caduta libera di alcuni giovani: nel mondo della droga, dell’alcool o del gioco d’azzardo, pesante o leggera che sia, per rifugiarsi in mondo fatto di luci e di stelle, per immergersi in un tempo di assenza di pensieri e di preoccupazioni; nel mondo di una sessualità sfrenata, vissuta come gioco di potere tra partner. Non dimentichiamo che è in atto anche il bullismo sessuale. Esiste un mondo di relazioni violente e di sopraffazione; un mondo in cui nelle relazioni amicali si annientano le diversità e si omologa tutti ad uno stile comune. Intanto non siamo capaci di ascoltare il silenzio di molti giovani impegnati nel mondo del volontariato, in progetti di costruzione del futuro; impegnati per un mondo di pace e di giustizia per tutti; impegnati nella vita politica, ecclesiale, sociale; nello studio, vissuto come investimento per il futuro al servizio di famigliari e amici in difficoltà. Esiste bella gioventù che, nel silenzio, sta costruendo il domani e che dalla piazza “spiazza” con il suo impegno e la bellezza d’animo.