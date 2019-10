Tombini otturati, urge un intervento di pulizia straordinaria

Nei mesi a venire, si intensificheranno le piogge ed emergono i tanti problemi causati dalle precipitazioni. Le strade allagate e i marciapiedi impraticabili sono le problematiche che subito si presentano quando ci sono piogge di forte intensità.

La causa, spesso, è l’acqua piovana che non riesce a defluire o per le pendenze “alterate” del manto stradale o per i tombini otturati da foglie e rifiuti. Per prevenire ciò, ci si muove con largo anticipo con pulizie degli stessi, così come è accaduto, per esempio, a Trani.

Nella nostra città, invece, sembrerebbe che al momento non si sia proceduto ad alcuna pulizia così come dimostrano i tombini fotografati.

Pertanto, sarebbe necessario un intervento di pulizia straordinario per evitare allagamenti di vie il cui manto stradale sarebbe fortemente compromesso più di quanto già non lo sia, a cui vanno ad aggiungersi problemi che si causerebbero alle attività commerciali, agli edifici privati e agli stessi pedoni.