Al via la "Scuola di filosofia" del liceo scientifico "Nuzzi"

Un appuntamento che si rinnova per il diciannovesimo anno. La “Scuola di filosofia”, organizzata dal dipartimento di filosofia e storia del liceo scientifico “Riccardo Nuzzi” di Andria, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, si aprirà oggi, alle ore 17:00, presso l’auditorium “prof. Michele Palumbo” del liceo andriese.

Il tema di quest’anno è “L’uomo”. La domanda “cos’è l’uomo?” consente infatti di sviluppare riflessioni sull’etica, l’estetica, la politica, la religione. L’uomo, considerato come animale dotato di ragione e di libero arbitrio, è la lente attraverso cui possiamo comprendere la realtà nella sua interezza. Questo percorso intende esplorare pertanto la concezione dell’uomo nel corso della storia del pensiero filosofico, partendo dall’epoca classica per giungere alla discussione sull’umanesimo contemporaneo.

Il percorso filosofico sarà affrontato in tre incontri, il primo dei quali, dal titolo “L’uomo, la bestia e la virtù. Note sulla filosofia di Platone”, sarà tenuto oggi, da Lidia Palumbo, professoressa di storia della filosofia antica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante il secondo incontro, il 12 novembre, Pina Totaro, prima ricercatrice dell’Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee presso il dipartimento di filosofia dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, parlerà de “La concezione dell’uomo in età moderna”.

Infine, il 27 novembre, sul tema “Umanismo della tecnica e tecnicità dell’umano” interverrà Pietro Montani, professore ordinario di estetica presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

La dirigente scolastica del Nuzzi, professoressa Nicoletta Ruggiero, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa del dipartimento di filosofia, che si configura come evento caratterizzante dell’offerta formativa del liceo, nonché come appuntamento qualificante per il contesto culturale cittadino.

La partecipazione alla “Scuola di filosofia” è libera e gratuita.

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado possono iscriversi al corso sulla piattaforma S.O.F.I.A., il sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti, al fine di ottenere la certificazione finale.