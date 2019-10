Andria non pervenuta tra le città della sesta provincia interessate dal "Giro d'Italia 2020"

In questi giorni presso gli studi Rai a Milano è stato svelato il tracciato del “Giro d’Italia 2020”.

Per quanto riguarda la Puglia, la carovana rosa arriverà al termine della prima settimana e farà tappa in tre comuni, grazia al sostegno economico della Regione Puglia di 300mila euro a cui si aggiungono i 100 mila euro investiti complessivamente da Brindisi, Giovinazzo e Vieste.

Per sabato 16 maggio 2020 l’ottava tappa del “giro” partirà dalla Calabria e arriverà a Brindisi passando per Taranto. Il giorno dopo, per la nona tappa, i ciclisti partiranno da Giovinazzo per giungere a Vieste.

Oltre alle dette tappe il “Giro d’Italia 2020” interesserà altre 22 città pugliesi: Marina di Ginosa, Palagiano, Lido Azzurro, Taranto, San Giorgio Jonico, Carosino, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia, Zapponeta, Ippocampo, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Baia delle Zagare, Coppa Santa Tecla e Pugnochiuso.

Della sesta provincia, quindi, saranno presenti soltanto due città su tre capoluogo di provincia. Andria non è menzionata tra le tappe.

Ancora una volta, purtroppo, si registra la perdita di un’occasione di promozione del territorio e di attrazione dei turisti. Se si considera la rilevanza, anche a carattere internazionale, dell’evento si comprende la portata della “perdita” di opportunità per una comunità come la nostra che paga le conseguenze di una mancata strategia di marketing territoriale e di investimenti in strutture di accoglienza e di promozione.