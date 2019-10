Domenica 27 ottobre si terrà alle ore 18.00, presso la chiesa Madonna di Pompei, la Celebrazione Eucaristica tradotta nella Lingua Italiana dei Segni (LIS), presieduta da Don Gianni Massaro, Vicario Generale e Direttore dell’Ufficio Catechistico della diocesi di Andria.

«Si tratta di un’esperienza che l’Ufficio Catechistico ripropone, in continuità con quanto avvenuto già lo scorso anno, dopo i precedenti corsi di sensibilizzazione di primo e secondo livello per la cura pastorale delle persone sorde. Tutto questo al fine di rendere, secondo le indicazioni del Vescovo Mons. Luigi Mansi, la nostra Chiesa diocesana una comunità realmente inclusiva, comunità che, come insegna la parabola del Buon Samaritano, possa tramutarsi in una “speciale locanda”, all’interno della quale ci sia posto per tutti, e quindi, anche le persone sorde possano sentirsi membra vive, partecipando attivamente alla Celebrazione Eucaristica. Nel noto episodio che ritroviamo nel Vangelo di Marco (cfr. 7,31 – 37) della guarigione di un sordo – fa notare don Gianni Massaro - Gesù non sana solo la sordità fisica, ma indica che esiste un’altra forma di sordità da cui l’umanità deve guarire, anzi da cui deve essere salvata. Si tratta della sordità dello Spirito, che alza barriere sempre più alte alla voce di Dio e del prossimo, specialmente al grido di aiuto degli ultimi e dei sofferenti e rinchiude l’uomo in un profondo e rovinoso egoismo».

La Celebrazione Eucaristica tradotta nella lingua dei segni, si ripeterà a cadenza mensile, sempre presso la suddetta parrocchia, secondo il seguente calendario: 24 novembre 2019; 22 dicembre 2019; 26 gennaio 2020; 23 febbraio 2020; 29 marzo 2020; 26 aprile 2020; 31 maggio 2020.