È stato costituito, tra i residenti della borgata di Montegrosso il comitato “pro Montegrosso”. Fanno parte del direttivo: Rosa Ieva, Terzulli Francesca, Tota Guido, Pistillo Giovanni, Bonizio Giacomo, Mansi Antonio e Bonizio Antonio.

Il comitato si pone come scopo quello di portare avanti le istanze degli abitanti, degli imprenditori e degli agricoltori del borgo, soprattutto sulla questione riguardante la costruzione di una rotatoria al bivio con Montegrosso per evitare che i lavori di ammodernamento in fase di realizzazione portino all’isolamento della borgata, costringendo chi ci vive e lavora a dover percorrere km in più per il raggiungimento della propria abitazione o luogo di lavoro.

Il comitato ha accolto con favore l’impegno del presidente della provincia Bat, Bernardo Lodispoto, a trovare una soluzione condivisa al problema e continuerà a seguire con attenzione la vicenda affinchè siano salvaguardati i diritti di tutti.

Oltre a ciò, nei mesi a venire il comitato sarà impegnato nella realizzazione di tante attività culturali per la promozione e la valorizzazione della borgata.