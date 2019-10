Il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha consegnato 7 attestati di merito ai protagonisti di un doppio e distinto salvataggio in mare avvenuto nel corso di questa estate sul litorale. Riconoscimenti per 6 bagnini e per un bambino di 6 anni, che ha permesso, lanciando per primo l’allarme, il provvidenziale intervento in acqua a beneficio di un uomo di circa 70 anni che, a causa del mare mosso, stava per annegare.

Gli episodi sono accaduti questa estate in due diverse zone del lungomare tranese. Il primo, agli inizi di agosto, nei pressi del lido Sporting Club, protagonisti Angelo Consiglio (il bambino di 6 anni) e Domenico Ferreri (bagnino del lido privato) e Miriam Rasoli (bagnina della piscina dello stabilimento balneare). Il secondo, a fine agosto, nei pressi del lido Matinelle e della Seconda Spiaggia quando il pronto intervento di 4 bagnini (Simona Bruno, Micaela Piarulli, Cosimo Damiano Micello e Francesca Di Chio) ha permesso il salvataggio di una coppia di fratelli. In quel tratto la presenza di bagnini è prevista tassativamente fra gli obblighi a carico dei concessionari che hanno ricevuto dall’Amministrazione la possibilità di realizzare in alcuni tratti del litorale tranese spiagge libere con servizi.