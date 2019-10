Libri scolastici: «Le cedole il sistema migliore»

Non tardano ad arrivare le riflessioni dell’Associazione Unimpresa Bat, Federazione Cartolibrai, alla replica della dott. avv. Ottavia Matera, tirata in ballo nel comunicato dell’Associazione di Categoria con il quale veniva ribadita la necessità che il comune di Andria tornasse alla procedura previgente con la consegna delle cedole quindi la libertà e discrezionalità delle famiglie degli studenti di approvvigionarsi presso le cartolibrerie che avessero scelto liberamente, come avveniva prima del 2018 e come avviene tutt’oggi in tutta Italia. Savino Montaruli, Direttore della Federazione Unibat, replica affermando: «Non so dove l’avvocato Matera abbia letto della nostra contestazione di illegittimità della procedura che la Dirigente, dallo scorso anno, ha voluto adottare essendo, invece, lei stessa ad aver affermato che non sarebbe stato legittimo adottare diversa procedura. Questo, invece, non corrisponde a verità, posto che anche comuni il cui ammontare totale delle somme destinate alle forniture dei libri di testo per la scuola primaria supera abbondantemente quello della città di Andria continuano ad adottarla. Non siamo noi a dover dichiarare la legittimità della procedura voluta dalla Dirigente né tantomeno lo faremo quindi si dia il giusto senso del nostro intervento stampa mirato unicamente al ritorno al sistema della distribuzione delle cedole. Sta di fatto che dal prossimo anno i libri di testo dovranno essere sui banchi di scuola sin dall’inizio dell’anno scolastico quindi a settembre. Questo è possibile eliminando tutte le forme di disservizio anche quest’anno registrate e soprattutto concedendo alle famiglie di rifornirsi dal proprio Cartolibraio di fiducia evitando anche conflittualità tra gli stessi esercenti, derivanti dal vincitore unico di gara o di affidamento diretto, come accaduto quest’anno».

Il Presidente della Federazione, Emanuele Ruscino, aggiunge: «sarebbe il caso di ricordare che il 5 agosto 2019, come risposta alla ns richiesta di incontro inviata il 31 luglio 2019 per chiarire la procedura di distribuzione dei libri della scuola primaria, l’Ufficio Pubblica Istruzione ci rispondeva a mezzo Pec che “ogni ulteriore incontro sarebbe stato superfluo” e puntualizzava che la procedura adottata anche per l’anno 2019 “appare l’unica possibile che consenta, da un lato, di non eludere la normativa in materia di contratti pubblici, atteso che in presenza di forniture di importo superiore a euro 40.000,00 gli Enti pubblici hanno l’obbligo di procedere all’acquisto solo attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, e dall’altro conferisce una chance ai fornitori locali di aggiudicarsi le forniture…..”. In verità la normativa in materia di contratti pubblici non ci sembra che dica che per euro 180.364,00, per questa tipologia di spesa, sia necessario ricorrere ad una gara MePA mentre e per tutte le altre cifre, anche 30 volte superiori, come nel caso dei grandi comuni d’Italia, non sussista tale obbligo. Nella Pec del 31 luglio 2019, sempre trasmessa alla nostra Federazione dalla Dirigente comunale, si sottolineava che per conferire “una chance ai fornitori locali di aggiudicarsi le forniture…..” si ricorreva alla procedura in essere, nell’articolo di oggi leggiamo “….in sintonia con il principio europeo che impone la libera concorrenza tra tutti coloro che sono disposti a partecipare alla selezione, anche se fuori del territorio comunale, ed evita il perpetrarsi del prezzo di "cartello". Dato che le due affermazioni sono nettamente contrastantia questo punto chiediamo quale delle due dobbiamo prendere in considerazione. Nella replica della Dirigente, inoltre, c’è scritto: “queste motivazioni sono le stesse che, probabilmente, hanno indotto i dirigenti scolastici a procedere agli acquisti rispettando il principio della evidenza pubblica, che è l'unica consentita quando si devono effettuare forniture con denaro pubblico”. In realtà nella riunione di giugno 2019 presso gli Uffici della Pubblica Istruzione, cui hanno partecipato sia i dirigenti scolastici che le associazioni di categoria, la stessa Dirigente Matera riferiva ai Dirigenti Scolastici che, essendo la cifra spettante a ciascun istituto inferiore a euro 40.000,00 le scuole potevano adottare la distribuzione libera delle cedole senza ricorrere alla gara MePA. Furono, invece, le Scuole ad opporsi a ciò affermando già in quella sede che le loro procedure interne imponevano il ricorso al MePA per cifre superiori ad euro 10.000,00, come da recepimento della Circolare Interministeriale di dicembre 2018. Appare logico chiedersi come mai anche su questa riflessione oggi sia cambiata l’idea dell’Ufficio Pubblica Istruzione. Concludiamo dicendo che l’Ufficio Pubblica Istruzione di ogni comune d’Italia dovrebbe avere come principale scopo quello di favorire l’accesso all’istruzione. Questo è sancito anche nella legge che sta tanto a cuore all’Ufficio in questione (legge regionale n.31/2009),che nell’art.1 dice:“….. per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita…”. Non ci sembra che la procedura utilizzata vada nella direzione di rendere effettivo il Diritto allo Studio visto che per il secondo anno consecutivo fa si che i libri di testo arrivino sui banchi di scuola non più a settembre ma ad ottobre, novembre o addirittura dicembre».

Savino Montaruli conclude: «alla luce di tutte le motivazioni esposte che non ci sembrano né poche né irrilevanti ribadiamo la nostra espressa richiesta che, esattamente come accaduto per la questione dei libri in comodato, ci sia un cambio radicale della procedura per il prossimo anno scolastico visto che anche quest’anno è stato un insuccesso, sempre se a chi decide le sorti dei nostri (e sottolineiamo nostri) figli sta a cuore la loro istruzione. Ad ogni buon conto non è una questione personale. Si tenga conto che le Cartolibreria che quest’anno si sono aggiudicate le gare per la fornitura dei libri di testo sono tutte associate alla nostra Federazione Cartolibrai, a testimonianza del duro, faticoso e proficuo lavoro che anche all’intero di una Federazione seria e consapevole qual è la nostra, si sia lavorato per il bene di tutti gli esercenti, avendoli messi per tempo in condizione di iscriversi al MePA, di diventare operativi sul MePA, evitando l’enorme danno potenziale di vedere aggiudicazioni da parte di Imprese addirittura provenienti da altre parti d’Italia, con tutte le conseguenze che si sarebbero riversate sui genitori, sugli studenti e sulle scuole. Questo lo abbiamo evitato con professionalità e coscienza. Spero – ha concluso Montaruli - ci venga riconosciuto anche se le medaglie noi non le abbiamo mai gradite né sappiamo più dove metterle quindi non ne vogliamo».