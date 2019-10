Crollo palazzina via Pisani, si allarga ancora la zona interdetta al traffico

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l’ordinanza n.474 del 24/10/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa al crollo dell’immobile su via Vittor Pisani che ha compromesso la stabilità delle strutture della stessa e di quelle attigue, determinandone l’inagibilità temporanea, e che quindi viene istituito sino alla messa in sicurezza degli immobili inagibili siti in Via Vittor Pisani e Via Rossetti, con l’ausilio di opportuna ed adeguata segnaletica stradale e barriera fissa, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta su:

– VIA VITTOR PISANI, tratto compreso tra Via Duca d’Aosta e Via Regina Margherita;

– VIA GABRIELE ROSSETTI, tratto compreso tra Via Pasquale Cafaro e Via Antonio Genovesi;

– VIA ANTONIO GENOVESI, tratto compreso tra Via Gabriele Rossetti e Via Vittor Pisani;

di istituire, inoltre:

– l’obbligo di svolta a sinistra su Via Salvator Rosa a tutti i veicoli provenienti da Via VITTOR PISANI;

– l’obbligo di proseguire diritto su Via Salvator Rosa a tutti i veicoli provenienti da Via DUCA d’AOSTA;

– il Divieto di Fermata e Sosta ambo i lati con rimozione coatta su Via Giandomenico ROMAGNOSI, tratto compreso tra Via Salvator Rosa e Via Onofrio Jannuzzi.