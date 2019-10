Camminata tra gli olivi, record di iscrizioni: già 600 i partecipanti, c'è tempo fino a domani

Un vero e proprio boom di iscrizioni quello registrato dall'annuale "Camminata tra gli olivi": sono già 600 infatti coloro che domani parteciperanno alla 3^ edizione della manifestazione a cui aderiscono oltre 125 comuni italiani.

L’appuntamento andriese è per le ore 8.15 con il raduno e alle ore 9.00 con la partenza dalla masseria “Torre di Bocca – le 4 contrade” – sulla strada per Canosa.

A promuoverla è l’associazione Nazionale delle Città dell’Olio, e la camminata si svilupperà nelle suggestiva campagna andriese con un motivo in più, il 25esimo anniversario dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio.

Questo anniversario coincide con l’ottenimento di un prestigioso riconoscimento dalla fondazione The Routes of the Olive Tree che ha sede a Kalamata in Grecia, il premio onorario raccomandato dalle strade dell’Olivo del Consiglio d’Europa.

La Camminata tra gli Olivi in programma ad Andria ha visto già l’iscrizione di oltre 600 partecipanti ed il numero, fino a domani, è destinato a salire.

L’intero ricavato sarà devoluto alle associazioni Giorgia Lomuscio – Tutto per amore, Centro Zenith Andria, Associazione Madonna dei Miracoli.

La quota di partecipazione è di € 5 e, al termine della passeggiata tra gli olivi, sarà distribuito a ciascun partecipante un kit contenente prodotti tipici del territorio messi a disposizione dei partner dell’iniziativa oltre ad una degustazione di prodotti offerti dall’azienda che ospita la manifestazione.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Andria e coorganizzata, insieme all’Ufficio Marketing del Comune, da diverse associazioni come l’Associazione Maratoneti Andriesi, Andria Run, Feet Walking, Passeggiata nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Condotta Slow Food di Castel del Monte e ha per sponsor tecnici SportShoes per i pettorali ed il gonfiabile alla partenza, e per il kit e le degustazioni le aziende Matarrese, Sinisi, TaralliCult, Consorzio Igp della Burrata, MeridionalPlast, NaturaPack e le Cantine Vignuolo.