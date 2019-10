Una passeggiata alla lama di Santa Croce con Italia Nostra sez. di Andria

Nell'ambito della campagna nazionale "Paesaggi sensibili" l'associazione Italia Nostra sezione di Andria organizza per domenica 27 ottobre una passeggiata nel territorio di Bisceglie.

«La mattina - spiegano i referenti - seguiremo la lama di Santa Croce con visita di alcuni dolmen, guidati dal Dr . Vincenzo Iurilli del laboratorio geositi del dipartimento di Scienze della Terra dell'UniBa. Nel pomeriggio intorno alle 15.30 è prevista la visita del museo diocesano di Bisceglie accompagnati dal suo direttore. É prevista una piccola quota di partecipazione (finalizzata a finanziare le attività dell'associazione) di 3 euro per i soci e 5 euro per i non soci».

Per ulteriori informazioni chiamare ai numeri telefonici 3288188903 o 3293461861 (ore pomeridiane).