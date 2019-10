Stanotte ritorna l'ora solare e gli orologi indietro di un'ora

Stanotte potremo dormire un'ora in più e da domani farà buio prima, ma al mattino ci sarà più luce. Si torna dunque all'ora solare: alle 3:00 le lancette degli orologi saranno spostate sulle 2:00, anche se ormai, nella maggior parte dei casi, è la tecnologia a provvedere da se ad aggiornare gli orologi dei dispositivi elettronici.

L’ora solare resterà in vigore sino a fine marzo 2020. L’anno successivo, invece, così come previsto dal Parlamento europeo, sarà ogni Stato membro dell’UE a dover decidere se continuare a tenere l’ora legale e l’ora solare, oppure ad abolire il cambio.

Per il momento l’Italia non ha assunto ancora nessuna decisione, per cui non è dato sapere se questo sarà l’ultimo spostamento delle lancette. L’unica cosa certa è che nei prossimi giorni molti dovranno subire gli effetti collaterali del cambio dell’ora per abituarsi alla “nuova routine”.