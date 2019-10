Sanità nelle regioni, la Puglia cresce ma si ferma a metà classifica

Come ogni anno, il Ministero della salute stila una graduatoria sul livello di qualità del sistema sanitario in ogni regione. Per far ciò, utilizza i Lea (livelli essenziali di assistenza), ovvero, cioè le prestazioni che devono essere garantite a tutti i cittadini. A essere presi in considerazione, ad esempio, sono gli interventi per le fratture di femore svolti entro le 48 ore, la quantità di prestazioni inappropriate consumate dai cittadini, l’adesione agli screening oncologici, i tempi di intervento del 118, il tasso di risonanze magnetiche rispetto alla popolazione, i controlli veterinari.

A ognuno degli indicatori è attribuito un punteggio che, sommato, determina la posizione in graduatoria della rispettiva regione.

Con riferimento al 2018, escludendo le regioni a statuto speciale, la Puglia si posiziona nella parte centrale della classifica con 186 punti, 7 in più rispetto all’anno precedente. A guidare la classifica è il Veneto ha raggiunto 222 punti dei 225 assegnabili, seguito da Toscana ed Emilia-Romagna con 220 punti, Piemonte a 218 punti, Lombardia con 215 punti, Liguria con 211 punti, Umbria con 210 punti, Abruzzo con 209 punti, Marche con 192 punti, Basilicata con 191 punti, Molise con 180 punti, Lazio con 179 punti, Campania con 170 punti, Sicilia con 165 punti e infine Calabria con 146 punti, al di sotto di 160 che è il livello minimo accettabile.

Quasi tutte le regioni crescono, ma a due velocità distinte, ovvero, quelle del nord crescono di più rispetto a quelle del sud che pagano, in molti casi, lo scotto di scelte sanitarie sbagliate e gestione delle risorse poco oculate.