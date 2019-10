Parte da oggi la bonifica delle caditoie stradali e del tratto urbano del Ciappetta- Camaggio

Cominceranno oggi i nuovi lavori di ripulitura e bonifica sia delle caditoie stradali (della cui situazione ci siamo occupati proprio qualche giorno fa) sia del tratto urbano del canalone Ciappetta-Camaggio. Le operazioni di pulizia, che permetteranno di rimuovere tutta una serie di rifiuti, saranno effettuate dal personale della Sangalli, d’intesa con l’ufficio ARO2 Rifiuti e la gestione Commissariale del Comune di Andria. Per quanto riguarda le caditoie stradali urbane, si procederà a liberarle da terriccio, buste di plastica e fogliame che ne hanno intasato in molti casi le aperture, così da impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

L’altro intervento riguarderà il tratto cittadino scoperto del canale Ciappetta Camaggio, ricompreso tra la contrada Santa Lucia fino a via Sosta San Riccardo. Da un primo sopralluogo nel letto del canale, che ricordiamo raccoglie le acque piovane provenienti dalla Murgia ed utilizzato da alcuni cittadini incivili come discarica, è stato rinvenuto di tutto. La quantità di rifiuti, nonché la qualità degli stessi, inopinatamente abbandonati, rischia di provocare esondazioni e gravi danni per l’ambiente e per i cittadini.