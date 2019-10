Ancora una domenica di ordinaria follia quella che registriamo su a Castel del Monte dove, a seguito della scadenza (il 30 settembre scorso) dell’ordinanza che vieta il transito ad automobili e soprattutto la sosta sulla zona collinare che porta al maniero federiciano, nella giornata di ieri si è registrata l’ennesima "Odissea" per turisti intrappolati nei bus costretti a districarsi in un percorso a ostacoli e manovre impossibili per colpa di numerose automobili, parcheggiate laddove sarebbe il caso di istituire un’ordinanza che non esaurisca i suoi effetti il 30 settembre ma che vieti l’accesso e quindi la sosta agli avventori per tutto l’anno.

Ieri, com’è facile osservare nelle foto a corredo dell’articolo, l'assenza di presidi di forze dell’ordine all’incrocio ha fatto sì che chiunque parcheggiasse selvaggiamente da un lato e dall’altro della carreggiata sia della zona collinare che sulla stessa strada provinciale 170. La questione è intricata e lo scaricabarile nelle responsabilità è pratica ormai consolidata: la Polizia Locale ha finito di presidiare la zona che dovrebbe essere di competenza della Polizia Provinciale… a questo si aggiunga una scarsa quanto inesistente cura degli spazi a fare da cornice ad un’accoglienza turistica che stenta a decollare doverosamente. Un mistero a cui pare sia condannato il Castel del Monte, straordinariamente bello con il suo infinito sguardo sulla Murgia, eppure poco valorizzato dal punto di vista del marketing turistico e territoriale: mentre, in altri luoghi meno "importanti", i monumenti sono veri e propri attrattori economici, adeguatamente pensati e contestualizzati in una strategia di rete con altri enti e Comuni, qui da noi, è tutto un casino!

Niente transenne, nessun presidio di sicurezza, lì dove il turismo è destagionalizzato. Ma, tant’è, a nessuno gliene frega un fico secco!

Purtroppo la storia si ripete, e le denunce sulle pagine della stampa si contano a centinaia. Niente multe per gli incivili. Il nostro castello è a tutti gli effetti "terra di nessuno".

Divieti non rispettati e guidatori irregolari impuniti. Nulla di nuovo dunque in una domenica di fine ottobre che se da un lato ci comunica la necessità di rivedere ordinanze e divieti in virtù di un turismo che fa numeri tutto l'anno, dall’altro si scontra con la scarsa propensione della politica territoriale ad investire adeguatamente, ed una buona volta per tutte, sul più grande patrimonio Unesco che la Puglia annoveri insieme ai trulli di Alberobello e al Gargano.

Intanto il biglietto da visita che lasciamo ai turisti è sempre più approssimativo e poco indicativo delle potenzialità inespresse della corona ottagonale che si erge sulla sua maestosa collina maltrattata.