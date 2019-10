Agenzia Riscossione: «Attenzione alle email truffa con avviso di “raccomandata digitale”»

«Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in corso tentativi di truffa via email che, dietro la comunicazione dell’arrivo di una “raccomandata digitale”, invitano a cliccare su un link per accedere al documento o a inserire dei codici. Si tratta di un tentativo di phishing