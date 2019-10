Ottimo successo di partecipazione all'edizione 2019 della manifestazione "Camminata tra gli olivi" e che ha visto triplicare la partecipazione rispetto alla prima edizione. Sono state più di 1000 le persone che hanno voluto prendere parte a questa iniziativa, creando un serpentone umano si è snodato per i terreni dell'azienda “Torre di Bocca- Le 4 contrade”.

La "Camminata tra gli olivi" ha permesso così di far conoscere ai tanti partecipanti, un patrimonio ambientale unico, fatto di piante di ulivo spesso secolari, che hanno contribuito a costruire la storia del paesaggio e delle comunità, pugliese in particolare.

Il ricavato ottenuto dalle quote di partecipazione sarà devoluto in beneficenza alle associazioni "Giorgia Lomuscio – Tutto per amore", Centro Zenith Andria, Associazione "Madonna dei Miracoli".