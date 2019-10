"Time to…muvt!", un incontro per conoscere tutte le opportunità offerte ai giovani dall'Europa

Si terrà mercoledì 30 ottobre, alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Andria "G. Ceci" l'incontro "Time to… muvt!", pensato e organizzato da Eurodesk Andria in collaborazione con Ret'Attiva.

Ottobre è il mese scelto dalla rete europea Eurodesk per dare vita a "Time to Move", ossia una mobilitazione di tutti i punti locali Eurodesk, utile a far conosce a quanti più ragazze e ragazzi possibile tutte le opportunità che l'Unione Europea mette a loro disposizione per viaggiare, fare volontariato e lavorare all'estero.

"Time to… muvt!" rientra in questo ciclo di eventi e permetterà ai giovani fra i 18 e 30 anni di conoscere come fare un'esperienza di volontariato in Italia e all'estero, come trovare un tirocinio all'estero, come cercare lavoro all'estero, come vincere un biglietto Interrail. Permetterà inoltre di capire l'importanza e l'utilità di un'esperienza di volontariato grazie alle testimonianze di due volontarie del MoVi.

Del resto è ormai certo che fare un'esperienza di vita all'estero, anche di qualche mese, porta a vantaggi enormi nella carriera di qualunque giovane. Oltre il 70% degli studenti afferma di sapere meglio, al ritorno dall'estero, quale carriera desidera intraprendere. L'80% ha trovato impiego entro 3 mesi dalla laurea e il 72% dichiara di avere ottenuto il primo impiego anche grazie all'esperienza all'estero. Nove ex studenti su dieci che hanno fatto un'esperienza all'estero dichiarano di utilizzare nel lavoro quotidiano le competenze e le esperienze acquisite fuori dall'Italia.

Un appuntamento che parla di futuro dunque, da non perdere assolutamente, soprattutto per i più giovani.

Programma: