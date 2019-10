Pioggia di premi per Antichi Sapori di Pietro Zito

Ancora una pioggia di riconoscimenti per il già pluripremiato ristorante andriese "Antichi Sapori" di Pietro Zito: ieri infatti «grandi emozioni da Roma a Milano», come scrive in un post lo chef andriese, a cui sono stati assegnati "tre gamberi" dal Gambero Rosso nella Guida Ristoranti d'Italia 2020, il premio Buona Cucina 2020 dal Touring Club e infine la Corona Radiosa 2020 da ilgolosarioristoranti del Gatto Massobrio.

Pietro Zito è da sempre schierato a favore dell'enogastronomia di qualità e porta in tavola quotidianamente le eccellenze gastronomiche della Puglia. Attivo anche sul fronte ambientale e acclamato a livello internazionale come ambasciatore della buona cucina italiana, ha partecipato alla stesura della Carta di Milano, il trattato che ha come obiettivo portante la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’alimentazione, la lotta allo spreco e l’educazione alimentare, e ha sottoscritto la responsabilità di mettere in atto azioni e scelte che garantiscano la tutela del diritto al cibo anche per le generazioni future.



A lui e a tutta la sua brigata i nostri migliori auguri di successi sempre più brillanti.