Ieri a Roma, il Commissario Straordinario del Comune di Andria, dott. Gaetano Tufariello, ha ricevuto dall'associazione dei consumatori Codacons il Premio “Amico del Consumatore 2019” con la seguente motivazione:



“Per l’impegno e l’entusiasmo dimostrato nell’aver accolto l’istanza presentata dal Codacons in cui si chiedeva alla Prefettura di adottare misure per spingere i Comuni a vietare il fumo sui litorali, cogliendo subito l’importanza di tutelare la salute dei bagnanti ha fatto sua tale causa inviando una formale comunicazione ai sindaci dei comuni della provincia con la quale li invitava a porre in essere ogni iniziativa utile a contrastare il fenomeno del fumo in spiaggia sia a tutela della salute, ma anche per ovviare al problema “dell’abbandono di rifiuti di prodotti da fumo sul suolo e nelle acque”.

Dimostrando quindi una grande sensibilità verso la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente a lui va il nostro premio, sperando che sia ad esempio per Altri rappresentanti delle istituzioni sul fronte del divieto di fumo in spiaggia…ma deve fare ancora di più...”.

«È questo un importante riconoscimento, un attestato di merito all'opera che svolgono tutte le prefetture d'italia impegnate, in egual modo, anche in compiti oscuri. Nelle mediazioni sociali, nei conflitti di lavoro, etc.. Nello spirito delle motivazioni riportate nel premio voglio ricordare che sto portando avanti delle importanti battaglie nei confronti della ludopatia e del 5 GB».

Al dott. Gaetano Tufariello le congratulazioni della nostra redazione.