Cadono calcinacci dalle case popolari di via Indipendenza

Sono venuti giù alcuni calcinacci dai balconi di un fabbricato di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari, in via Indipendenza, nei pressi del cantiere della nuova Questura al civico 55 posto di fronte alla parrocchia S. Giuseppe Artigiano.

È accaduto questo pomeriggio attorno alle ore 18. Sul posto, a seguito delle segnalazioni, sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Da un primo rilievo pare che non ci sia da preoccuparsi. A tutela della pubblica e privata incolumità è intervenuta anche una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale.

Nei prossimi giorni organi preposti al controllo interverranno per effettuare ulteriori verifiche sullo stabile che, fortunatamente, non versa in condizioni di pericolo.