Primo soccorso e protezione civile al centro di due corsi gratuiti della Misericordia

Due corsi con nozioni sia di primo soccorso che di protezione civile, per continuare nell’opera di sensibilizzazione ed informazione già messa in campo con costanza dai volontari della Misericordia di Andria. E non potevano che essere i due argomenti più importanti per l’azione quotidiana della confraternita giallociano sul territorio, ad ispirare le due attività che si svolgeranno nell’intero mese di novembre.

Le lezioni saranno singole e gratuite e si svolgeranno presso la Casa della Misericordia in viale Istria ad Andria (nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”). Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 18 alle 20. Sarà possibile iscriversi contattando lo 0883554453.

Si comincia il 7 novembre con le nozioni di protezione civile ed il corso chiamato “Resilienza, conoscere per difendersi”. Lo stesso incontro sarà poi ripetuto anche il 14 ed il 21 novembre. A partire dall’8 novembre, invece, vi sarà il corso dedicato alle nozioni di primo soccorso. Un corso che sarà ripetuto anche il 15 ed il 22 novembre.

Tutte le lezioni saranno svolte dai formatori volontari della Misericordia di Andria con il coordinamento del centro di formazione regionale delle Misericordie di Puglia.