La politica al servizio della comunità: il Presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto, accompagnato dalla Vicepresidente Rosa Cascella, dall’avv. Laura Di Pilato e dal Dirigente Scolastico Cosimo Antonino Strazzeri, ha visitato questa mattina gli ambienti dell’Istituto "Giuseppe Colasanto" di Andria per verificare in prima persona lo stato della struttura per la quale sono stati impegnati circa 190 mila euro destinati per il recupero ed il risanamento conservativo dei solai della palestra e dell'auditorium.

L’invito a recarsi presso la scuola è giunto dagli studenti della “Colasanto Press Agency”, che stanno intervistando in questi mesi le figure istituzionali del territorio nell’ambito dell’azione di formazione e divulgazione nel campo delle comunicazioni multimediali: l’apprezzamento del Presidente è stato tale da invitare alcuni di loro a fare attività di collaborazione con lo staff provinciale.

Il Presidente ha poi incontrato gli studenti delle classi quarte dell’Istituto che gli hanno rivolto alcune domande sugli interventi che intende mettere in atto nei prossimi mesi e sull’impegno della Provincia Bat riguardo a problemi particolarmente sentiti dai giovani, tra cui la cura dell’ambiente e come evitare la fuga dal sud.

«Ho avuto un’ottima impressione – ha commentato il Presidente Lodispoto - dall’accoglienza dei giovani di questa scuola: loro sono il futuro e quindi è molto apprezzabile questa iniziativa e volentieri ho accettato l’invito assieme al mio vicepresidente Rosa Cascella. Oltre ai 190mila euro del primo stralcio per il recupero ed il risanamento conservativo dei solai della palestra e dell'auditorium, nel nuovo bilancio sicuramente verrà incluso il secondo stralcio per completare i lavori. Io sto girando le scuole a 20 giorni dalla mia elezione e ho dato priorità a questo percorso perché sono le scuole che formano i nostri ragazzi e il futuro».

«Ringrazio il Presidente – ha aggiunto il Dirigente Scolastico Strazzeri – che ci ha onorato della sua presenza perché negli ultimi tempi ci siamo sentiti un po’ “soli”: siamo stati abbandonati in questi ultimi anni e coi nostri fondi abbiamo “rattoppato” alcuni buchi nella copertura. Questo tempestivo intervento è particolarmente apprezzato e il Presidente Lodispoto si presenta già come ottimo amministratore».