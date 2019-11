Ieri è stato consegnato alla città il murales realizzato dall’artista andriese, Daniele Geniale, finanziato dall'Assessorato all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia nell'ambito dell'avviso "Street art - La cultura si fa strada", l'intervento regionale che ha come finalità la rigenerazione, la riqualificazione e la valorizzazione in chiave culturale dei luoghi pubblici, con particolare riferimento ad aree degradate e periferiche.

L’opera dal titolo “Ritornerai?” è stata realizzata nei pressi del parco "Graziella Mansi", in via vecchia Barletta, ossia in prossimità delle postazioni da cui partono, quotidianamente, autobus carichi di fuorisede, spesso muniti del biglietto di sola andata, e vuole rappresentare una provocazione per stimolare in chiunque parta una riflessione sul ritorno.

Alle presentazione hanno partecipato, oltre all'artista, il consigliere regionale, Sabino Zinni (delegato dell’assessore regionale alla Cultura, Loredana Capone) e l'Amministratore unico di Arca Puglia Centrale (la società che ha concesso la superficie per la realizzazione dell'opera), Giuseppe Zicchella.