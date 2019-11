Gli obiettivi dell’Agenda 2030 al centro della Notte Bianca del Les “Carafa”

Il 25 ottobre, gli alunni del “Carafa” sono stati protagonisti di un evento significativo, ovvero, la “notte bianca dei Licei Economico- Sociali”. Le attività laboratoriali sono state numerose e hanno affrontato tematiche attuali, fra le quali la diffusione degli stili di vita previsti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Gli ambienti scolastici sono stati trasformati, per l’occasione, in sale d’incontro e spettacolo, la cultura si è espressa con vari linguaggi, tecnologico, artistico, musicale, cinematografico e, non meno eloquente degli altri, quello del corpo, attraverso la danza.

La comunità scolastica, ancora una volta, si è perfettamente integrata con il territorio. A rendere ancora più significativa questa armonia fra l’istituzione e il territorio, la novità del concorso “Cultura e Sviluppo” destinato agli alunni delle scuole medie che, con lavori di vario tipo, multimediale, letterario, grafico-pittorico, sono stati invitati ad approfondire uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.

Al termine della serata, il Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, ha ringraziato gli studenti tutti e ha ribadito loro quanto la scuola sia partecipazione, condivisione, inclusione. Inoltre, sono stati proclamati vincitori del concorso gli alunni delle scuole medie “N.Vaccina”, “V.Emanuele- D.Alighieri”, “Enrico Fermi”, “Iannuzzi- Di Donna”.