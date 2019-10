Il Profilo della salute si farà, c'è l'accordo tra commissario prefettizio e Forum Ambiente Salute

Anni di promesse disattese, di lungaggini burocratiche, di rimpalli di responsabilità, di proteste dei cittadini ma finalmente si intravede uno spiraglio. A dare la lieta notizia sui social è Tony Tragno, presidente di Onda d'urto - Uniti contro il Cancro Onlus: il Profilo della Salute della città di Andria è più vicino, si farà grazie all'accordo tra il Forum Ambiente Salute Andria e il commissario prefettizio, dott. Gaetano Tufariello.

«Ci siamo, finalmente dopo tante promesse e zero fatti, si firma.

Protocollo d'intesa per la redazione del Profilo di Salute della città di Andria, fortemente voluto prima dal dott. Dino Leonetti a Andria Città Sana, poi sposato da Onda d'urto - Uniti contro il Cancro ONLUS e infine recepito dal Forum Ambiente Salute Andria, protocollo d'intesa elaborato e redatto dal dott. Donato Raimondi, al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti.

Tra mercoledì e giovedì un sogno diventa realtà.

Il Profilo di Salute della Città di Andria, strumento propedeutico anche per gli interventi amministrativi, grazie alla lungimiranza del dott. Gaetano Tufariello, commissario prefettizio della Città di Andria, sarà realtà entro l'anno 2020.

Il Profilo della Salute Città di Andria sarà donato gratuitamente e a costo zero per la comunità dal Forum Ambiente Salute Andria».