"La città che verrà: tra resilienza e rigenerazione", l’itinerario di formazione sociale e politica

“La città che verrà: tra Resilienza e Rigenerazione” è il titolo dell’itinerario formativo sull’amministrazione della città 2019/2020 promosso dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria.

In un tempo in cui la delega in bianco ha favorito quelle operazioni di sfida e devastazione del territorio, la chiamata all’impegno è necessaria. Ripartire dalla città per riscoprire il senso della buona Politica. Progettare la città richiede un impegno costante, lungo, condiviso con le Istituzioni e le parti interessate, e non azioni concertate di breve periodo. Un percorso di 10 lezioni per realizzare la città del futuro.

Il percorso formativo, aperto a tutti, cittadini e amministratori, si pone l’obiettivo di riportare all’attenzione il tema della città, in particolare Andria, che si prepara a una nuova epoca politica e amministrativa nella primavera 2020.

L’obiettivo principale è quello di formare alle questioni politiche, sociali, economiche e culturali dell’ente pubblico locale. Si vuole passare dalla “teoria alla pratica”, aiutando il cittadino a scoprire la macchina amministrativa e gli strumenti fondamentali del suo funzionamento, grazie ai seminari, laboratori tecnici di progettazione, e all’aiuto di esperti del mondo accademico e istituzionale, conoscitori del territorio e della città di Andria.

La Scuola è ripartita in due: nella prima parte dell’anno si affronteranno i temi legati alla storia del territorio, agli strumenti di partecipazione civica dei cittadini, con una introduzione generale all’unità amministrativa; nella seconda si andranno ad esaminare gli ambiti di azione dell’amministratore locale (bilancio, ambiente, sviluppo economico, pianificazione, sicurezza etc.).

Il percorso, patrocinato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, è promosso dal Forum e dell’Associazione Cercasi Un Fine, in collaborazione con la Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino”, l’Azione Cattolica della Diocesi di Andria, il MEIC Andria e l’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro.

L’itinerario, inoltre, offre la possibilità ai frequentanti di ottenere un attestato di partecipazione utile alla richiesta di crediti formativi universitari.

È possibile iscriversi al percorso inviando una mail a forumsociopolitico.andria@gmail.com, telefonando al n. 0883/542791 o recandosi in Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino (lun-ven, ore 16.30-19).

Sede incontri: Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino” – Largo Seminario, 8, Andria

Programma itinerario: