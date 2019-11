Il "Grande progetto di interramento ferroviario" nel centro abitato cittadino e il raddoppio del binario nella tratta Andria Corato pian piano stanno per essere realizzati. Infatti, mentre i lavori di raddoppio sembrano essere completati e sottoposti all’iter amministrativo che serve per perfezionare la messa in esercizio dell’infrastruttura, ora si parte con quelli dell’interramento che prevedono la realizzazione della stazione “Andria centro” e “Andria nord” (nei pressi dello stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”) e, di conseguenza, l’eliminazione di tutti i passaggi a livello.

Tra le proposte pervenute per l’aggiudicazione di detti lavori quella del consorzio “Integra” di Bologna, che ha proposto, su una base d’asta di 80milioni e 625mila euro, un ribasso del 25,2%, è stata giudicata la più economicamente vantaggiosa, aggiudicandosi, quindi, in maniera provvisoria i lavori di realizzazione dell’opera.

Ora, la commissione giudicatrice dovrà procedere alla verifica della congruità dell’offerta e, solo se l’esito della valutazione dovesse essere positivo, si procederà con l’aggiudicazione definitiva e l’avvio dei lavori.

Inoltre, nella proposta avanzata, è stata prevista anche la riduzione dei giorni necessari per il completamento dei più di 2,9km di interramento, ovvero, 574 giorni invece degli 850 previsti dal bando.

Sperando che l’iter prosegua senza “intoppi burocratici” e i lavori procedano spediti, forse, tra qualche anno potremo finalmente veder realizzato quel progetto che, purtroppo, a distanza di anni, anche a causa dell’incidente ferroviario del 2016, è ancora sulla carta e che potrebbe rappresentare un’opportunità di sviluppo del territorio che sarà collegato all’intera linea ferroviaria, aeroporto compreso.