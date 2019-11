L’ultimo venerdì di ogni mese, come ormai d’abitudine, la mensa della carità di Casa Accoglienza S. M. Goretti ospita “La Téranga”, la cena multietnica realizzata da mediatori culturali delle case della comunità Migrantesliberi e volontari, nata per condividere saperi e sapori. “Téranga” è una parola di origine senegalese che si può sommariamente tradurre con “ospitalità” ma che in realtà esprime molto di più: accoglienza, attenzione, rispetto. È il piacere di ricevere un ospite nella propria casa. È il piacere di ricevere i “clienti” di questo straordinario ristorante sociale che trasuda quotidiana ospitalità e che non è solo un ristorante, ma custodisce, all’interno di un progetto ben più ampio, anche un orto sociale (Ubuntu) e una sartoria sociale che confeziona prodotti esclusivi con tessuti importati dall’Africa.

Venerdì 25 ottobre scorso, come spesso capita, un ospite d’eccezione ha guidato la brigata in cucina: lo chef pluripremiato Felice Sgarra ha curato la cena alla presenza, tra gli altri, anche dei referenti locali Slow Food. La Téranga è da qualche mese anche “Comunità Slow Food” grazie alla sua mission che sposa appieno il principio del “buono, pulito e giusto” tanto caro al patron Carlo Petrini! Uno slogan, una visione del mondo che ha rovesciato gli stereotipi sul cibo, l'ambiente, la natura, l'agricoltura.

Felice Sgarra: «C’è la voglia di condividere storie di straordinaria semplicità ma condite di un amore incondizionato. Nel progetto de “La Téranga” c’è il cuore su tutto e c’è anche la saggezza di saper scindere il bene dal male».

I volontari del progetto: «Da ben due anni sperimentiamo la cucina africana con i ragazzi ospiti della comunità Migrantesliberi e nella nuova stagione abbiamo deciso di dare libero sfogo alle contaminazioni di gusto nel pieno rispetto delle tradizioni culinarie dei paesi africani e del nostro territorio così ricco di prodotti d’eccellenza. Esperimenti possibili che corroborano la legge del nostro cuore: insieme possiamo fare di più e meglio!»

Il prossimo appuntamento con la cena #LaTéranga è fissato al 29 novembre.

Info e prenotazioni al 389.1764748 - 320.4799462 - 320.4799463