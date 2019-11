L'artista Giuseppe Di Corato può tornare a dipingere il maniero federiciano

Con Ordinanza Commissariale n. 480 del 29 ottobre 2019, il Commissario Straordinario Tufariello ha disposto la revoca del divieto ad occupare suolo pubblico, limitatamente agli artisti di strada, in località Castel del Monte e la S.S. 170 dir a.



Questa ordinanza revoca la precedente n. 286 del 7 giugno 2012.

La nuova ordinanza sindacale arriva grazie alle disposizioni contenute nella legge Regionale n. 14/2003 che ha disciplinato le espressioni artistiche in strada.

Da diverse settimane ormai, Giuseppe Di Corato aveva ripreso lo sciopero della fame in segno di protesta ad una ordinanza sindacale che lo aveva forzatamente allontanato da Castel del Monte dove, da oltre 20 anni dipingeva i suoi quadri che raffigurano il maniero federiciano nelle sue mille sfaccettature e angolazioni. Era solito anche realizzare autentiche opere d'arte con delle pietre e materiale di recupero e potrà continuare a farlo ora, forte di questa nuova ordinanza sindacale che non vieta agli artisti di strada di continuare a svolgere la loro attività che, evidentemente, non lede la viabilità e la bellezza architettonica del luogo, anzi l'arricchisce!

Una battaglia vinta che regolarizza, una volta per tutte, una vecchia storia fatta di lungaggini burocratiche, promesse e rimandi.

Permane invece il divieto di svolgere attività commerciali non autorizzate nei pressi del maniero federiciano.