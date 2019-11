"RET: Fatti e Misfatti", un incontro pubblico per discutere del Regolamento Edilizio comunale

Cav, Patrizia Lomuscio: «Le vittime non denunciano per paura di ritorsioni o di non essere credute»

«Mi hanno lasciato molto perplessa i commenti sui social con cui si giudica la donna perché non ha reagito alle violenze, non è scappata via in quel momento, ecc., commenti che non fanno altro che rivittimizzare la donna»