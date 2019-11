Raccolta rifiuti, senza stipendi i dipendenti della Sangalli

Ancora problemi nel servizio di raccolta dei rifiuti. Questa volta, però, non riguarda la mancata raccolta ma il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti della società che, come spiegano le organizzazioni sindacali, sono dovuti ai crediti pregressi della Sangalli nei confronti dell'Aro: «l'azienda lo scorso 4 novembre ha convocato con urgenza le OO.SS. USB, Fiadel, CISL e CGIL, insieme a tutti i lavoratori per informare sulla situazione creditoria che vanta nei confronti del Comune di Andria.

Infatti, vista e considerata la situazione debitoria dell'Aro rifiuti nei confronti della stessa azienda Sangalli, i rappresentanti della stessa dott. Inca, dott. Zanini ed il capo cantiere Donadio, hanno unanimemente comunicato il grave problema economico che attanaglia la società, comunicandoci che gli stipendi relativi al mese di ottobre non saranno erogati, se non dopo aver azzerato il debito che si aggira intorno agli 11 milioni di euro rinveniente dal Comune di Andria, provocato dalla uscente amministrazione.

Le OO.SS. aziendali, a fronte di tali informazioni, metteranno in campo tutte le iniziative atte a tutelare i lavoratori, così come previste per legge».