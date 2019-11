"Baskin Sport insieme... a scuola" un modo di fare inclusione con lo sport

Ha preso via la seconda edizione del progetto scolastico di Baskin intitolato "Baskin Sport insieme... a scuola" presso la scuola primaria 3° Circolo Didattico "Riccardo Cotugno".

Tale progetto vede la partecipazione di 8 sezioni dell'istituto che, in orario curriculare, saranno impegnate durante l'ora di attività motoria nella pratica del baskin, una nuova disciplina sportiva che si ispira al basket ma che, modificando il regolamento, consente l'inclusione e la partecipazione attiva di giocatori anche quando questi ultimi sono in condizione di disabilità. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità valorizzandone il contributo di ogni ragazzo/a all'interno della squadra: infatti il successo comune dipende realmente da tutti i componenti del gruppo. Quest'adattamento, permette di superare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle proposte di attività fisiche per persone disabili. Il Baskin è nato a Cremona in un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori, professori di educazione fisica e di sostegno. Questo progetto ha visto la collaborazione, in quello che viene definito «lavoro di rete», di realtà scolastiche e di associazioni del territorio ognuna delle quali ha contribuito, con la propria specificità, al successo del baskin. Il 31 ottobre 2019, il Comitato Paralimpico Italiano (CIP) ha riconosciuto l'Ente Nazionale Sport Inclusivi (ENSI ETS) come ente di promozione paralimpica.

L'ENSI è stato costituito nel Maggio scorso dall'Associazione Baskin per dare a tutti la possibilità di praticare lo sport inclusivo. Un grande traguardo raggiunto per gli ideatori di questo sport. Il progetto in corso presso il 3° C.D. "R. Cotugno " di Andria , promosso dall'A.S.D. Atletica Andria è gestito dalla docente in Scienze Motorie, istruttrice federale di minibasket ed allenatrice di baskinElisa Matera che si sta occupando di svolgere le lezioni in palestra per poter programmare ad avviare il primo torneo interscolastico di baskin della Città di Andria.

«Se lo sport in genere favorisce processi fortemente inclusivi, il baskin in particolare valorizza la diversità e l'unicità di ogni bambino dal momento che ognuno contribuisce in modo responsabile al gioco di squadra per quello che sa e può fare in base alle sue potenzialità. Il gioco del baskin diventa così un laboratorio di integrazione e di convivenza civile. Consapevoli della valenza di questa innovazione, già dallo scorso anno viene praticato nella nostra scuola grazie alla coach Elisa Matera» ha spiegato la dirigente scolastica, dott.ssa Addolorata Guarino.

«Sono orgogliosa di avviare per la prima volta nella città di Andria un torneo interscolastico di baskin coinvolgendo gli alunni del 3° C.D. "R. Cotugno", ringrazio la Dirigente Scolastica Dott.ssa Addolorata Guarino per aver avvalorato il mio progetto di volontariato all'interno del suo istituto - commenta Elisa Matera - L'obiettivo primario è quello di favorire l'inclusione della disabilità e creare all'interno del contesto classe un clima di collaborazione valorizzando le potenzialità di ogni singolo alunno attraverso questo sport. Sono in fase di avvio i nostri corsi pomeridiani di baskin junior, children e senior all'interno degli istituti scolastici e degli impianti sportivi comunali. Pertanto invitiamo bambini/e, ragazzi/e ed adulti con e senza disabilità a far parte del progetto di inclusione della ASD Atletica Andria».