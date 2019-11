L'antisemitismo moderno come l'Olocausto

“L’antisemitismo è tossico per la democrazia e costituisce una minaccia per tutte le società se non affrontato”. Lo ha detto Ahmed Shaheed, relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà religiosa e di credo. Il relatore dell’ONU, che ha presentato per la prima volta il rapporto sull’antisemitismo ne ha denunciato tutte le sue forme. “Non esiste un esempio più chiaro dell’Olocausto di come l’odio religioso e razziale possa portare al genocidio e alla distruzione delle società”.

Shaheed ha tracciato un quadro allarmante delle minacce e delle manifestazioni d’odio che hanno per oggetto le minoranze e in particolare gli ebrei e si dice: “allarmato dal crescente uso di cliché antisemiti da parte di suprematisti bianchi come i neonazisti e di membri di gruppi islamici radicali, attraverso slogan, immagini, stereotipi e teorie della cospirazione volte a istigare e giustificare ostilità, discriminazione e violenza contro gli ebrei”.

“Questi gruppi non hanno in comune nessuna base ideologica, ma sono tutti unanimi nell’esprimere disprezzo verso gli ebrei”, ha evidenziato Shaheed, spiegando che il problema va monitorato con attenzione non solo in Europa, dove sono ripetuti gli atti di intolleranza, l’ultimo l’attentato alla sinagoga di Halle in Germania il 9 ottobre scorso per mano un nenazista tedesco di 27 anni, ma a livello globale.

«Sono anche preoccupato per le crescenti espressioni dell’antisemitismo provenienti anche da fonti della sinistra politica e per le pratiche discriminatorie dello Stato nei confronti degli ebrei». La rete, poi, contribuisce in maniera sostanziale ad ampliare la platea degli odiatori.

Il rapporto è stato definito senza precedenti e allarmante, identifica l'antisemitismo su tutti i versanti dello spettro politico ed esorta a prendere serie misure per contrastarlo.

“Gli atti antisemiti sono cresciuti del 38% in un anno appena e questo sia on line che nella vita reale”.

Il relatore speciale indica, come rimedi, un rafforzamento del sistema giuridico che garantisca la punibilità di chi promuove la discriminazione e al contempo chiede un serio investimento nell’istruzione in “modo da decostruire le narrative discriminanti e i pregiudizi e favorire la reciproca conoscenza”.

«La violenza, la discriminazione e le espressioni di ostilità antisemite rappresentano un grave ostacolo al godimento del diritto alla libertà di religione o di credo – ha ribadito il relatore speciale - Gli attacchi alle sinagoghe, la profanazione dei cimiteri o le restrizioni sull’uso dei simboli religiosi e sulla pratica dei riti religiosi costituiscono violazioni del diritto alla libertà di religione o di credo degli ebrei. L’antisemitismo presenta serie sfide all’eliminazione di tutte le forme di intolleranza, odio e discriminazione basate sulla religione o sul credo. Tale odio rappresenta rischi per gli ebrei e per i membri delle minoranze ovunque». Quindi, un monito: «poiché in molti Stati non esistono meccanismi di monitoraggio dei crimini ispirati dall’odio, vi è una seria necessità di investimenti in istruzione e formazione a tutti i livelli per identificare varie manifestazioni di antisemitismo e di altro odio».

L’autore del rapporto esorta gli stati, la società civile, i mass-media e le Nazioni Unite a perseguire un approccio basato sui diritti umani per combattere l’antisemitismo chiedendo investimenti nell’istruzione e nella formazione per migliorare la consapevolezza generale nella società sui diversi modi in cui si manifesta l’antisemitismo.

Mercoledì 30 ottobre il Senato della Repubblica Italiana ha approvato una mozione, della Senatrice a vita Liliana Segre superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah, per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

La mozione ha ottenuto 151 sì e 98 astensioni. Totale l'astensione delle forze politiche di centrodestra.

"Non abbassare mai la guardia" e "non sottovalutare i tentativi che negano o vogliono riscrivere la storia contro l'evidenza allo scopo di alimentare egoismi, interessi personali, discriminazioni e odio". Queste parole del presidente Mattarella giungono dopo che l'aula del Senato ha votato sulla mozione Segre.

«Sono rimasta delusa e stupita che davanti a una mozione che proponeva l'istituzione di una commissione contro l'odio ci potessero essere dei distinguo». Così ha commentato la senatrice Liliana Segre. «Odiare significa perdere tempo prezioso. È un peccato verso se stessi». Sulla necessità della nascita di una commissione contro l'odio la senatrice ha evidenziato che: «rimanere indifferenti non è più possibile e lo dico io che l'odio ce l'ho scritto sul braccio». 75190 è il numero tatuato sul braccio della senatrice a vita.

«Mi preoccupa - ha detto il cardinale Parolin sulla vicenda dell'astensione - nel senso che su alcune cose, su valori fondamentali dovremmo essere tutti uniti. Ci sono cose su cui dovremmo convergere. Io penso che l'invito sia a riflettere sui valori fondamentali. Ci vogliono basi comuni. Poi naturalmente anche qui c'è il pericolo di politicizzare tutto ciò e dovremmo davvero uscire da questo».

Ciò che mi spaventa e mi scandalizza, non è la debolezza umana, i suoi limiti o i suoi peccati, ma l’indifferenza, la sclerocardia (durezza di cuore). Quando l'essere umano diventa indifferente e sclerocardico non è capace di provare pietà, compassione, condivisione, solidarietà...diventa un mostro che annienta tutto e tutti.

Mi spaventa sempre di più vivere in un Pase, nel mio Bel Paese, dove regna sovrana la burocrazia, dove non esiste la meritocrazia, basti osservare la situazione politica. Si vive tra montagne di rifiuti e non c’è rispetto per l’ambiente e i beni comuni.

Abbiamo coniato un nuovo comandamento: frega il prossimo tuo come meglio puoi: corruzione, evasione, abusi, interessi personali e di parte...

Dal 52° rapporto sulla situazione sociale del Paese/2018 del Censis, pubblicato nel 2018, emerge che l’Italia sarebbe “preda di sovranismo psichico”. Incattiviti e ostili nei confronti degli immigrati. Il capro espiatorio dei nostri guai sociali viene individuato nell'immigrato.

Gli italiani sarebbero preda di una “sorta di sovranismo psichico” e che talvolta assume i profili paranoici della caccia al caprio espiatorio dei propri guai nell’altro. Così vengono descritti gli italiani, la maggior parte di loro, nel rapporto.

La politica ha molte responsabilità e oggi non sembra caratterizzata dalla complessità. Si preferisce rivolgersi verso un sovrano autoritario.

La paura dilaga e inonda la nostra vita, ma la paura nasce dall’ignoranza e il nostro bel paese ne è ignobilmente sommerso.