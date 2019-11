Il video dell'aggressione condiviso ossessivamente, quando il "social" imbruttisce senza risolvere

Oggi è il giorno in cui tutti si interrogano sulla utilità di quel video sbattuto sui social: "se non ci fosse stato, la vittima non sarebbe stata assicurata alla giustizia". Oggi, però, a mente più serena, ci preme fare alcune doverose osservazioni sulla necessità di educare tutti al rispetto delle persone e delle regole. La legge sancita da Mark Zuckerberg non è sempre quella giusta e il popolo azzurro è sempre più omogeneo: figlio di un generatore di codici che nulla hanno a che fare con codice etico e deontologico. Ma tant'è, oggi bisogna fare like, condivisioni, gli utenti devono sostituirsi agli inquirenti, ai giudici e ai giornalisti.

A completare i fatti di cronaca che hanno catalizzato l'attenzione mediatica nella giornata di ieri vi è un dettaglio, non di poco conto. L'autore del video non ha denunciato l'accaduto alla Polizia di Stato e tanto meno è stato intercettato dagli stessi. Agli inquirenti è bastato il racconto delle persone coinvolte in questa triste vicenda di maltrattamenti, stalking e vessazioni reiterate che hanno fatto scattare immediatamente la procedura di "codice rosso".



Esiste comunque un diritto inviolabile, sancito in qualsiasi dichiarazione che riguardi tutti gli uomini: il diritto a vivere la propria vita nella riservatezza, qualunque cosa ciò comporti. Questo diritto alla riservatezza ieri è stato tragicamente violato per la vittima: non solo il video, ma anche foto private dei profili social hanno cominciato a circolare ovunque, nelle chat private come sulle pagine pubbliche, sbattendo “in prima pagina“ non solo il mostro, ma anche una ragazza di 19 anni che sicuramente sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. E se fosse stata vostra figlia? Se fosse stata vostra sorella? Come avreste reagito al proliferare di commenti di qualsiasi natura su questo fatto terribile?



Si è parlato di colpevolizzazione della vittima: noi abbiamo letto in prima persona commenti a proposito delle parole pronunciate dall’aggressore, commenti che in un certo senso cercano di sminuire la sua colpa. Si può rimproverare a una ragazza di essere “troppo“ giovane, di non sapersi difendere dalla violenza, si può rimproverare la debolezza senza farsi carico di una soluzione? Questo riporta a considerazioni più ampie sulla necessità di educare tutta la nostra società al rispetto della donna che non merita mai trattamenti del genere, sia nella realtà che sui social.