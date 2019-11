È stata premiata al “Lucca comics” la fumettista andriese, Alessia Zagaria, in arte “Alis”. Alessia ha coltivato la sua passione sin da bambina, mostrando interesse per l’arte in tutte le sue forme. Fondamentale è stato il supporto della mamma con la quale ha condiviso l’amore per la pittura, cominciando un corso di pittura olio su tela, all’età di 8 anni, grazie al quale ha potuto capire pian piano il potere del fare arte. Ciò è avvenuto per tutta la sua adolescenza e all’età di 16 anni ha acquistato la sua prima tavoletta grafica e da autodidatta ne ha capito le potenzialità, sperimentanto con tante vignette, illustrazioni e personaggi. Da lì, scaturì l’idea di creare un personaggio tutto suo, il maialino lilla, con il quale poi ha vinto la scorsa edizione di “Nuvolette all’orizzonte”.

La sua passione per l’arte ha caratterizzato anche il suo percorso di studi e oggi, a 18 anni, è diplomata presso il Liceo Artistico in indirizzo Audiovisivo e Multimediale, e laureanda in Graphic Design presso l’Accademia di Belle Arti.

Alessia alla nostra redazione ha raccontato il percorso che l’ha portata ad aggiudicarsi il premio: «ho partecipato al concorso “Nuvolette all’orizzonte“, indetto dalla Feltrinelli e Bao Publishing, l’anno scorso, vincendo il primo premio nella categoria 14-19 anni, con il mio fumetto “La prima volta che ho pensato alla vita”.

Alcuni mesi dopo la premiazione avvenuta al “Lucca Comics & games 2018”, alla Feltrinelli di Roma, ho avuto l’occasione di vedere le mie tavole esposte ed inoltre di fare un firma copie dei fumetti.

Quest’anno ho deciso di partecipare alla nuova edizione con un nuovo fumetto, intitolato “Prossimamente al cinema”, che ha avuto un ulteriore riconoscimento garantendosi la sua pubblicazione all’interno dell’antologia. Le mie qualità artistiche sono state ben apprezzate dalla Feltrinelli e dal fondatore della Bao Publishing, tanto da affidarmi la realizzazione della copertina.

È stata l’esperienza più emozionante della mia vita. Il concorso è stato un modo di crescita nel campo professionale e non solo.

Un modo per avvicinarsi al vero mondo del fumetto e alla bellezza di vedere un proprio lavoro pubblicato e apprezzato. Sono sinceramente soddisfatta dei miei traguardi, ed ho intenzione di proseguire questa strada».