Si è svolto all'istituto comprensivo "Mariano - Fermi" di Andria dal 5 al 20 ottobre l'evento d'istituto "3,2,1... Coding!" dedicato alla settimana europea del coding edizione 2019. Canti parodiati, semplici coreografie, attività unplugged, di robotica educativa, di programmazione a blocchi su carta quadrettata e online, attività su code.org, l'Ora del Codice, Scratch e tanto altro, un evento che ha di coinvolto l'intera scuola. Classi e sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno dato vita a molteplici iniziative graduate per difficoltà in relazione alle fasce d'età e realizzato insieme gadget ricordo dedicati all'avvenimento.

Anche per questo anno scolastico, così come accaduto nelle due precedenti edizioni, l'Istituto riceverà l'ambito Certificato di Eccellenza Code4All per l'impegno qualitativo e quantitativo profuso nella diffusione del pensiero computazionale.

«L'insegnamento del coding a scuola come laboratorio - ha affermato la dirigente scolastica, dott.ssa Mariagrazia Campione - è sicuramente in grado di dare origine a benefici significativi e permanenti, stimolando i bambini ad acquisire meccanismi logici utili nell'evolversi della loro carriera scolastica e personale, offrendo loro altresì una ulteriore opportunità per collaborare in un clima di positiva inclusione ed esprimersi creativamente attraverso la versatilità della tecnologia».