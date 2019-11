Riapre al traffico via Pisani Copyright: AndriaLive

A seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dal consulente tecnico d'ufficio nominato dalla procura, dopo il crollo della palazzina di via Pisani, arriva la decisione di riaprire al traffico il lato destro della carreggiata non occupata dalle barriere di protezione del cantiere edile e dell'intera area sottoposta a sequestro giudiziario.

Si ripristina, seppur in parte un po' di ordine in tema di viabilità in una zona al alta densità di traffico specie nelle ore di punta.