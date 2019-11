Pil pro capite, siamo tra le regioni più povere d'Italia e d'Europa

Ricchezza e povertà sono due facce della stessa medaglia: in Europa però il luogo di residenza è inevitabilmente legato alla capacità economica. Secondo un'analisi condotta da "Il Sole 24 ore", in Italia, e più in generale nell’intera Unione Europea, esistono infatti enormi differenze in quanto a reddito prodotto nelle diverse aree, come certificato dall’agenzia europea di statistica, con i numeri ora aggiornati al 2016 per tutte le province dell’unione.

Dal punto di vista economico, il cuore economico del continente risiede soprattutto intorno al suo centro-nord, dai paesi scandinavi alla Danimarca; verso Germania, Olanda, Belgio, Austria e anche una fetta di Italia settentrionale dove si trovano diverse fra le aree in cui il reddito degli abitanti supera spesso la media europea.

E per la nostra Provincia Bat? Il reddito è tra i più bassi d'Italia ma anche d'Europa. A fronte, infatti, di dati che si muovono dai 52mila euro di Milano ai 30mila di Pisa e "giù" (letteralmente parlando) discorrendo, nella Bat il PIL pro capite è di "appena" 15.300€. Peggio di noi solo Enna, Vibo Valentia, Caltanissetta, Medio Campidano, Agrigento e Carbonia-Iglesias per poche centinaia di euro, e, in Europa, alcune regione romene, bulgare e greche. Il dato è ancor più sconfortante se si pensa al fatto che nella regione di Wolfsburg, nella Bassa Sassonia tedesca, il PIL per abitante è di 167.900€: più di 10 volte il nostro.

Questi dati vanno visti però nell'ottica tutta italiana di un territorio, come è il nostro ma in generale gran parte del meridione, la cui economia sommersa, il lavoro nero, l'evasione fiscale sono imperanti. Ma d'altra parte non stupisce che i giovani fuggano dalla Bat: perché rimanere se praticamente ovunque altro, in Europa, si ha la possibilità di una vita più agiata?