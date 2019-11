L'I.C. "Don Bosco- Manzoni" alla cerimonia in memoria dei Martiri di Nassiriya

In data 12 novembre l’Istituto Comprensivo “Don Bosco- Manzoni” parteciperà alla cerimonia organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri in memoria dei martiri di Nassiriya presso la stele dedicata alle vittime dell’eccidio, situata al rondò martiri di Nassiriya (Via Murge) di Andria.

Per l’occasione gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della terza classe della scuola secondaria di I grado presenteranno canti, poesie e riflessioni a ricordo dei nostri militari caduti durante la missione di pace in Iraq nel 2003 denominata “Antica Babilonia”.

Il 12 novembre di quell’anno un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti l'ingresso della base MSU (Multinational Specialized Unit) italiana dei Carabinieri a Nassiriya , provocando successivamente l'esplosione del deposito munizioni della base e pertanto la morte di diverse persone tra Carabinieri, militari e civili.

La manifestazione seguirà con la deposizione di una corona e con un momento di preghiera a cura di don Gianni Massaro, Vicario del Vescovo Sua Ecc.za Luigi Mansi.