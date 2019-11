Il giorno 3 novembre per la prima volta nella storia dello sport Andriese, 3 bambini in forza alla “Silverback Lottatori Andria” e “Mat Side Italia” hanno partecipato ad una competizione di Brazilian Jiujitsu tenutasi in terra di Bari come prima gara dell'anno del circuito UIJJ (unione italiana jiu jitsu). A distinguersi nelle proprie categorie sono stati Riccardo Sibillano che si è piazzato al primo posto conquistando un oro, Antonio Dell'olio e Nicolò Leonetti che con un secondo posto hanno guadagnato l’argento.

I tre bambini si sono distinti mettendo in risalto notevoli abilità tecniche e caratteriali, in una disciplina difficilissima dove bisogna esprimere con una certa padronanza abilità nella lotta in piedi e abilità nella lotta a terra. Il tecnico, Antonio Mastropasqua, è già in azione per la preparazione degli atleti per le prossime due competizioni alle quali i piccoli parteciperanno a Potenza e Napoli.