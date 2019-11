Unimpresa, Montaruli: «L’associazione provinciale non aderisce più al sodalizio nazionale»

L’associazione autonoma, indipendente Unimpresa – associazione provinciale Bat, non aderisce più a Unimpresa. Una decisione assunta dal sodalizio territoriale dopo che il presidente Savino Montaruli, proprio nel corso della recente assemblea annuale Unimpresa nazionale, il 4 ottobre scorso a Castellammare di Stabia, enunciò la non condivisione della nuova linea adottata dall’organizzazione nazionale, che guardava ai rapporti tecnici con i liberi professionisti a discapito, invece, della rappresentanza sindacale delle imprese.

Montaruli ha dichiarato: «non è possibile che un’organizzazione nata per contrastare ed essere esattamente l’opposto di quelle cosiddette “storiche” poi si ritrovi addirittura a volerne essere fotocopia. Se avessi voluto stare in quel tipo di organizzazione avrei accettato la lusinghiera proposta di Confcommercio che rifiutai proprio per restare in Unimpresa, anche quando il mondo crollò a quell’organizzazione coinvolta nei noti fatti di cronaca ed in moltissimi l’abbandonarono.

Io sono sempre restato fedele pur non avendo mai percepito un solo euro di compensi ed avendola rappresentata, anche da vice-presidente regionale, su tutti i tavoli di concertazione, dove ancora oggi quell’organizzazione nazionale, senza la mia presenza, non sarebbe come nei fatti non c’è.

La mia strada sindacale, la mia storia sindacale prosegue con il mio ancor più prestigioso e attivo impegno in UniPuglia e come coordinatore di CasAmbulanti Italia. In Puglia e in Italia» ha concluso Montaruli.

La presidente nazionale di Unimpresa, Giovanna Ferrara, ha comunicato agli enti ed istituzioni preposte e alle altre sigle sindacali che: «il 5 novembre 2019 la Giunta esecutiva nazionale di Unimpresa ha deliberato la risoluzione del rapporto associativo per l'associazione provinciale Unimpresa Bat. Pertanto il signor Savino Montaruli e/o altri non potranno più parlare a nome e per conto di Unimpresa. Inoltre non potranno più partecipare a tavoli costituiti presso enti e istituzioni sia locali, provinciali, regionali e nazionali».