Al Comune di Andria arrivano i primi 15milioni di euro del Fondo di Rotazione

Il Commissario Straordinario del Comune di Andria, il dott. Gaetano Tufariello comunica che l'arrivo nelle casse comunali dell'accredito della prima rata, pari ad euro 15.000.000, del Fondo di Rotazione, previsto dall’art.243-ter del TUEL per il risanamento finanziario prevista dall’art.243-bis del medesimo TUEL.



Tufariello precisa che «tale anticipazione a valere sul Fondo di Rotazione non attesterebbe di per sé l’aver scongiurato il default e il dissesto finanziario dell’Ente: di contro, valga per tutti la circostanza che il piano di riequilibrio approvato dalla passata amministrazione è tuttora “sub iudice”, cioè deve ancora essere approvato dalla Corte dei Conti regionale, in caso di sua bocciatura, oltre alla possibilità teorica di adire a ricorso, l’amministrazione dell’Ente non potrebbe che deliberare il dissesto e restituire allo Stato la citata anticipazione del Fondo di rotazione».

Tufariello precisa inoltre «che la prima rata del Fondo di Rotazione (la cui richiesta ammonta ad euro 30.000.000) doterebbe, da sola, la cassa comunale della liquidità sufficiente a garantire la totale solvibilità delle innumerevoli partite creditorie che gravano sull’Ente, come accertate nel rendiconto di gestione del 2018: infatti le risorse, all’uopo, necessarie, sono anche e sopratutto, quelle che rinverranno dall’attuazione delle politiche, ad alto impatto sulla collettività, previste nel piano di riequilibrio e che si basano sulla riduzione della spesa corrente, sulla valorizzazione del patrimonio, sull’accertamento e riscossione dei tributi ecc…

Se, infatti, nei bilanci di previsione a venire occorrerà tener conto della grave situazione deficitaria del Comune - continua Tufariello -, per avviare un doveroso percorso di risanamento finanziario, ciò non significa automaticamente privare l’Ente di alcuni fondamentali servizi, come quelli rivolti al cittadino (in primis la cultura), o il potenziamento della organizzazione dell’Ente medesimo, come il potenziamento e soddisfacimento del fabbisogno del personale, ormai ridotto ai minimi termini.



Il buon esito delle politiche di risanamento dell’Ente dipendono anche dall'allineamento in corso della contabilità interna con quella delle società partecipate e dell'Unione dell'ARO 2, nonché dall'esito positivo dei giudizi contabili incardinati presso la Corte dei Conti, anche rivenienti da ispezioni del MEF contenenti ulteriori rilievi, infine dalla fiducia riposta da questa Amministrazione nella lungimiranza che gli innumerevoli creditori riporranno nelle proposte di transazioni loro inviate e che presuppongono, oltre ad un abbattimento di parte della quota capitale e degli interessi, anche una rateizzazione – conclude il dott. Tufariello - della quota restante nel termine massimo di 15 anni previsto dal suddetto piano di riequilibrio».