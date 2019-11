Mancati stipendi al personale ASA, la Cisal scrive a Tufariello e a Giannini

Si ripresenta nuovamente il problema dei mancati pagamenti delle retribuzioni ed il mancato rispetto delle norme contrattuali all'interno dell'azienda Autolinee e Servizi Andriesi (ASA) scrl. Il segretario provinciale Faisa Cisal, il dottor Giuseppe Carlone scrive al commissario prefettizio del Comune di Andria, il dott. Gaetano Tufariello e all'assessore regionale ai Trasporti Giovanni Giannini mettendoli al corrente della situazione: «Sono anni che il datore di lavoro, adducendo motivazioni pretestuose non paga lo stipendio il giorno contrattualmente previsto creando non pochi disagi a chi con quei soldi deve provvedere al sostentamento proprio e dei suoi familiari.

L'inadempienza non riguarda solo il pagamento del salario - commenta Carlone -, ma anche il versamento delle quote trattenute ai lavoratori in favore degli enti previdenziali, organizzazioni sindacali ecc. Non provvede alla scadenza, a fornire i dipendenti del vestiario uniforme previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro. I mezzi non vengono prontamente riparati in occasioni di avaria».

Sono 26 i dipendenti Asa che, ricordiamo, soltanto a luglio scorso, manifestavano pubblicamente il disagio relativo ai mancati stipendi e rimarcavano la mancata manutenzione del parco mezzi.

Soliti motivi alla base dei disagi. A detta del segretario prov.le Faisa Cisal: «L'imprenditore crea artatamente situazioni di tensione finalizzate a provocare azioni di protesta dei lavoratori. Riteniamo unico responsabile e debitore nei confronti dei lavoratori il datore di lavoro ASA scrl». Carlone precisa che nelle problematiche con creditori e debitori i dipendenti non devono essere coinvolti e invita le autorità ad intervenire «per sanare una volta per tutte questa annosa questione, affidando i servizi a imprenditore in grado di gestire ed affrontare al meglio le situazioni. Il presidente della ASA scrl, aveva informato il commissario prefettizio del comune di Andria della propria disponibilità a convocare la Cisal il giorno 21 ottobre scorso, ma comunicandoci l'insorgere di impegni imprevisti e improrogabili telefonicamente tramite il suo collaboratore ha rinviato la convocazione ad altra data, ad oggi non ancora fissata. A voi lasciamo le conclusioni. Ad ognuno il compito di assumere le proprie responsabilità istituzionali che ci vedano tutti impegnati a far funzionare al meglio questo paese! Concludiamo chiedendo urgente convocazione».